Президент ввел в действие решение СНБО об одобрении законопроекта об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный законопроект, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

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Глава государства подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О проекте закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Согласно решению, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-68 тыс. грн), или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (68-85 тыс. грн), или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (42,5-51 тыс. грн), или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Что этому предшествовало

27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

2 ноября 2020 года в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагалост восстановить нормы о е-декларировании, отмененніе Конституционным судом.

16 ноября Разумков сообщил, что законопроект № 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

27 ноября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций чиновниками (№4434).

30 ноября 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что законопроект по е-декларированию могут рассмотреть по ковидной процедуре.

24 декабря Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» № 1074-IX, который Верховная Рада приняла 4 декабря.

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Автор: Константин Гончаров