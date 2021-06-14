Глава государства призвал главу правительства и министра здравоохранения взять этот вопрос под контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость жесткой ответственности чиновников, вплоть до увольнения, в связи с задолженностью перед медицинскими работниками, находящимися на передовой борьбы с пандемией COVID-19.

Как передает пресс-служба Офиса главы государства, об этом он заявил на селекторном совещании под председательством главы государства.

В частности, министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил президенту о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май.

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Зеленский подчеркнул необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность. «Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией", - отметил он.

Глава государства призвал главу правительства Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения взять этот вопрос под контроль.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2020 года введены доплаты всем медицинским работникам в размере 3 тыс. 500 грн - врачам, 2 тыс. 500 - среднему медперсоналу и 1 тыс. 250 - младшему медперсоналу. Медикам, которые лечат больных COVID-19, должно выплачиваться до 300% надбавки к зарплате.

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Автор: Константин Гончаров