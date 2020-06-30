В Украине с сентября обещают повысить зарплату медикам

Минздрав работает с расчетами финансирования системы здравоохранения на следующий год, а также над стандартизацией медицинской помощи в целом.

С июля дофинансируют «дефицитные» медицинские учреждения, а с сентября повысят зарплату медикам.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-встречи с послами стран "Большой семерки".

«Мы активно работаем над медицинской реформой. Именно над медицинской реформой, потому что все предыдущие действия в здравоохранении были акцентированы исключительно на изменении финансирования. Хочу сказать, что в реформировании нашей медицины мы очень благодарны зарубежным партнерам за экспертную помощь. Мы хотим знать о лучшем опыте других стран и реализовать его. Наша цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире», - отметил Степанов.

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По его словам, первоочередные действия нынешнего руководства Минздрава сконцентрированы на «дефицитных» медицинских учреждениях. То есть на дофинансировании тех учреждений, в которых сейчас средств из государственного бюджета меньше, чем было в прошлом году. В частности, речь идет о заведениях противотуберкулезной службы, психиатрических и высокоспециализированных больницах, которые оказались на грани закрытия.

«Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Также мы отдельно увеличили финансирование на экстренную медицинскую помощь. Потому что часть экстренной медицинской помощи также оказалась с дефицитом средств. Мы увеличим это финансирование на 1,3 млн грн», - заявил Степанов.

При этом, по его словам, Минздрав работает с расчетами на следующий, 2021 год, а также над стандартизацией медицинской помощи в целом.

«Важно, чтобы эти расчеты действительно соответствовали уровню расходов, которые действительно нужны для оказания медицинской помощи. И чтобы у нас не возникало проблем с дефицитом финансирования», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство направит 8 млрд грн на повышение зарплат медикам с 1 сентября.

Всем врачам, независимо от должности, предлагается повысить оклады на 75%, среднему медицинскому персоналу предлагается повысить зарплату примерно на 2360 грн, младшим медсестрам - на 1180 грн.

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