Действие постановления отсрочили еще на один год "в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования".

Кабинет министров перенес с 2021-го на 2022-й год начало действия своего постановления "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки", согласно которому для работников отрасли утверждались новые должностные оклады.

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Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 № 822 и остановке его действия", принятое на вчерашнем внеочередном заседании Кабмина, опубликовано на правительственном портале.

Кроме того, Кабмин исключил пункт о том, что минимальная зарплата работников образования и науки с 1 января 2023 года будет составлять четыре размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 года.

Таким образом, с 2022 года минимальный должностной оклад в отрасли должен составить 3,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022 года.

Что этому предшествовало

Постановление о повышении оплаты труда педагогов одобрило предыдущее правительство Владимира Гройсмана. В 2020 году зарплата педагога должна была составить 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году - 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума. А с января 2023 года-4 прожиточных минимума.

Однако позже правительство Алексея Гончарука из-за отсутствия средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах приостановил действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников.

Минобразования заявило, что на реализацию повышения самого низкого должностного оклада учителей до уровня четырех прожиточных минимумов 2021 года необходимо 50 миллиардов гривень. Эти деньги планируют выделить из государственного бюджета до 2023 года, чтобы покрыть постепенное повышение окладов учителей. Постановление должно было вступить в силу еще прошлым летом, но денег тогда не было.

В то же время Кабинет министров планирует повысить к 2021 году зарплаты чиновникам. Планируется, что должностные оклады всех категорий государственных служащих вырастут с 1 января 2021 года. Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

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Автор: Дмитрий Шварц