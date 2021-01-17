Зарплата многих железнодорожников компании на сегодня составляет 6 тысяч гривень.

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак раскрыл размер своей заработной платы – она составляет 625 тысяч гривень.

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В эфире канала «Украина 24» Жмак рассказал, что его зарплата значительно меньше той, что была у предыдущего руководителя, и «ниже рыночного уровня» для такой должности.

"Моя зарплата составляет 625 тыс. Грн. И это любой сможет увидеть в декларации, поэтому прятать ее смысла не имеет. В то же время хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в" Киевстаре ", затем в "ТНК-ВР" и т.п. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как "Укрзализныця", - отметил Жмак в беседе с журналистом.

В ходе интервью обсуждалась тяжелая финансовая ситуация в УЗ. Зарплата многих железнодорожников на сегодня составляет 6 тысяч гривень.

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Автор: Дмитрий Захаров