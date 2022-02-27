Ранее Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила пакет санкций, который предложит ввести против Российской Федерации за агрессию против Украины.

Попавший под санкции банк ВТБ с 28 февраля поднимает ставки по ипотеке.

Об этом сообщает NEXTA. Live.

Как говорится в сообщении, платить за вторжение в Украину будут простые россияне.

Санкции против России:

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила следующий пакет санкций, который предложит ввести против Российской Федерации за агрессию против Украины.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, что определенное число российских банков будет устранено из SWIFT. Это прекратит их деятельность во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт. Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит их транзакции. Это сделает невозможным для центрального банка ликвидировать его активы. И в конце концов, мы будем работать, чтобы запретить российским олигархам использовать их финансовые активы на наших рынках", - заявила президент ЕК.