С начала недели сотрудники налоговой милиции ГФС, в рамках уголовных производств, разоблачили служебных лиц предприятий в умышленном уклонении от уплаты обязательных платежей, сборов и налогов. Общая сумма нанесенного бюджету ущерба составляет около 100 миллионов гривень.

Наибольшее уклонение от уплаты налогов предприятиями зафиксировано в г. Киеве и в Кировоградской области, - сообщает пресс-служба ГФС.

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве разоблачили общество во взаимоотношениях с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. Такая деятельность нанесла ущерб бюджету в виде неуплаты НДС на сумму свыше 16,5 млн грн.

Также Налоговая милиция г. Киева уличила еще одно предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предприятие, путем проведения бестоварных операций по реализации импортированных авто субъектам хозяйства с признаками транзитности и реального сектора экономики, фактически реализовывало указанные авто за наличные средства физлицам без документального оформления. По результатам такой деятельности предприятие нанесло ущерб государственному бюджету в размере более 30 млн грн неуплаченного НДС.

В Кировоградской области разоблачены служебные лица общества, которые осуществляли бестоварные операции по приобретению ТМЦ и транспортных услуг у "транзитных" субъектах хозяйствования, в результате чего уклонились от уплаты налогов на сумму более 29 млн грн.

В Одесской области разоблачили служебных лиц общества, которые осуществляли бестоварные операции с фиктивными субъектами хозяйствования, и не полное отражение реализации ликеро-водочных изделий, в результате чего уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 8 млн грн. По результатам санкционированных обысков изъяты документы, черновые записи и слабоалкогольные напитки без подтверждающих документов, на ориентировочную сумму 14 млн грн.

В Одесской области также разоблачены два предприятия в уклонении от уплаты налогов на сумму более 10 млн грн.

Сотрудники ГУ ГФС в Харьковской области уличили предприятие в уклонении от уплаты налогов на сумму 13,8 млн грн.

Общая сумма выявленных убытков нанесенных бюджету, в сфере уклонения предприятиями от уплаты налогов, с начала недели составляет около 100 млн грн.

Автор: Иван Божко