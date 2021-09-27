Третий президент Украины и бывший глава Национального банка назвал управление НБУ Кириллом Шевченко максимально независимым от политического влияния.

Об этом Виктор Ющенко заявил в Вене на пресс-конференции "Украинский FinTech предоставляет платежные услуги для внешней торговли и для инвесторов".

Вместе с Виктором Ющенко, который недавно возглавил Наблюдательный совет международной платежной системы LEO, в мероприятии приняли участие владелица МПС LEO Елена Шевцова, а также президент Украинской ассоциации платежных систем и член наблюдательного совета LEO Галина Хейло.

"Сейчас в истории Нацбанка лучшие времена с точки зрения суверенности. Когда я проводил реформы банка - тогда вызовы по политическому влиянию никак не регулировались. Сейчас культура отношений к автономии Нацбанка радикально изменилась. Сейчас никто не позволит публично показать главе Нацбанка или правлению, как надо действовать в вопросах ипотеки, кредитных линий, цены на деньги и тому подобное. Таких вещей давно нет", - отметил Виктор Ющенко.

Третий президент Украины подчеркнул, что об эффективности и независимости действий НБУ свидетельствует интенсивный рост рынка Fintech в Украине.

"На сегодня мы имеем 7 десятков коммерческих банков, плюс 150 финансовых организаций, которые в разных частях осваивают финансовый рынок. С хорошей ликвидностью, математикой. Это все дает ответ на то, почему мы имеем лучшую динамику развития этого рынка, чем кто-либо в Европе или среди наших соседей. Это говорит о том, что мы имеем высокую школу, а с другой – что мы имеем крупнейшую в мире интенсивность развития, что есть куда эту школу приложить", - отметил Виктор Ющенко.

В то же время он подчеркнул, что перед руководством НБУ стоят сложные задачи по регуляции быстро развивающейся отрасли.

"По моему мнению, цифровой платежный рынок ждут экзамены. Для Нацбанка ближайшие лет 5 одной из самых глобальных задач будет научиться механизму контроля финансовых учреждений. Это интеллектуальный вызов, который за 5 лет освоят все финансовые системы и институты. Им придется из комфорта, в котором они работают, выйти к серьезным ограничениям", - резюмировал Виктор Ющенко.

Автор: Григорий Бондарь