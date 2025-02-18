Какими будут выплаты на детей 2025 - Украина продолжает оказывать помощь беременным и после рождения ребенка, детям под опекой, по уплате алиментов и другую.

В Украине в нынешнем году, как и ранее, предусмотрены социальные выплаты на детей. Алименты, пособия для беременных и после родов, ежемесячные выплаты опекунам на ребенка и другие - рассказываем, какой будет помощь от государства.

Выплаты на детей после родов и во время декрета

В этом году декретную помощь будут получать как трудоустроенные украинки, та к и безработные. Для женщин, которые официально работают минимальный размер декретных составит - 7100 грн/месяц, максимальный - 106 500 грн/месяц (эта сумма рассчитывается исходя из годовой зарплаты до момента выхода в декрет).

Украинкам, которые не работают, такая помощь составляет 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (то есть, 25% от 3 028 грн) - это 757 грн/месяц.

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После рождения ребенка (или усыновления) общая сумма пособия от государства - 41 280 грн. Но выплачивают не все сразу:

10 320 грн - получает мама по рождению или после усыновления;

860 грн - выплачивают каждый месяц в течение 3 лет (пока не выплатят всю сумму).

Размер такой помощи не зависит от количества детей в семье.

Соцвыплаты на детей, которые находятся под опекой, матерям-одиночкам и алименты

Если говорить о том, какими будут выплаты на детей 2025 - Украина во время войны продолжает поддерживать матерей, которые сами растят и воспитывают детей:

на ребенка до 6 лет выплачивают 2 563 грн;

от 6 до 18 лет - 3 196 грн;

от 18 до 23 лет (если ребенок обучается в вузе на дневной форме) - 3028 грн.

Предусмотрены также и выплаты на деток, которые находятся под опекой/на попечительстве. Помощь будет такой:

на ребенка до 6 лет - 6407,5 грн;

до 6 лет, если у ребенка есть инвалидность - 8970,5 грн;

от 6 до 18 лет - 7990 грн;

от 6 до 18 лет, если ребенок с инвалидностью - 11 186 грн.

Соцпомощь для тех, кто ухаживает за больными детьми, в 2025 году составит:

на ребенка до 6 лет - 5126 грн;

на ребенка от 6 до 18 лет - 6392 грн.

Алиментные выплаты на ребенка в 2025 году предусмотрены, если родители не платят алименты (уклоняются от них).

Гарантированный размер алиментов такой:

если дети в возрасте до 6 лет - 1281,50 грн;

от 6 до 18 лет - 1598 грн.

Максимальный размер алиментов: 25630 грн - для детей до 6 лет, и 31960 грн - от 6 до 18 лет (то есть, не больше чем 10 прожиточных минимумов на одного ребенка).

Напомним, что ранее мы также рассказывали о выплатах на детей малообеспеченных семей и из семей ВПЛ и о том, как получить 6500 на ребенка ВПЛ.

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