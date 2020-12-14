За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тысяч человек.

Портал "Дія" с сегодняшнего дня начал принимать заявки на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С сегодняшнего дня портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тысяч человек", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Премьер добавил, что сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги".

"Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Правительство делает все, чтобы средства каждому поступили как можно быстрее", - заверил он.

Как сообщал УНИАН

7 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1071-IX, предусматривающий предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

ФОПы не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу этим законом; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантинные ограничения.

Кроме того, документ предполагает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.

Размер пособия высчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тысяч гривень.

Также закон предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантинных ограничений. Однако компенсация не будет предоставляться, если с ЕСВ есть задолженность.

Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя на период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Документы разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания. Продлевается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

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Автор: Константин Гончаров