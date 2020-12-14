Портал "Дія" с сегодняшнего дня начал принимать заявки на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"С сегодняшнего дня портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тысяч человек", - заявил он.
Шмыгаль отметил, что наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.
Премьер добавил, что сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги".
"Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Правительство делает все, чтобы средства каждому поступили как можно быстрее", - заверил он.
Как сообщал УНИАН
- 7 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1071-IX, предусматривающий предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.
- ФОПы не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу этим законом; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантинные ограничения.
- Кроме того, документ предполагает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.
- Размер пособия высчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тысяч гривень.
- Также закон предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.
- Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.
- Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантинных ограничений. Однако компенсация не будет предоставляться, если с ЕСВ есть задолженность.
- Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя на период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Документы разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания. Продлевается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.
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