Что будет с пенсиями в 2023 году и как выйти на пенсию в Украине – разбирался УНИАН.

В Украине в 2023 году изменятся условия выхода на пенсию. Согласно новым правилам выхода на пенсию со следующего года будет возрастать продолжительность страхового стажа, необходимого для получения выплат от государства.

В материале мы расскажем, что будет с пенсиями в 2023 году и как узнать, когда вы можете выйти на пенсию.

Выход на пенсию в 2023 году – какие будут изменения

Сейчас для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, жители Украины должны иметь в своем активе как минимум 29 лет страхового стажа.

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При условии, если стаж человека составляет от 19 до 29 лет, то он будет иметь возможность выйти на пенсию в 63 года. Если же стаж человека составляет от 15 до 19 лет, то он начнет получать пенсию в 65 лет.

Но уже со следующего года правила выхода на пенсию поменяются: чтобы выйти на пенсию в 2023 году, человек, которому исполнилось 60 лет, должен иметь за спиной не менее 30 лет стажа.

Такие изменения произойдут из-за того, что теперь в Украине на протяжении пяти лет вплоть до 2028-го каждый год на один год будет повышаться необходимый для получения выплат страховой стаж.

Кто может выйти на пенсию в 2023 году

Ключевые показатели для ответа на вопрос, сколько нужно стажа для пенсии в 2023 году:

Те, у кого по достижении 60 лет нету достаточного страхового стажа (как минимум 30 лет), будут иметь право на пенсии в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет.

Украинцы, накопившие от 15 до 20 лет страхового стажа, в 65 лет начнут получать пенсионные выплаты.

Если же у человека менее 15 лет стажа, то когда ему исполнится 65 лет, вместо пенсионных выплат он будет иметь право на получение государственной социальной помощи.

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