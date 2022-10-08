В прошлом месяце объем украинского экспорта в денежном эквиваленте возрос более чем на 23%.

Валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом, по итогам первых трех кварталов 2022 года, падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди положительных экономических факторов наблюдалось улучшение динамики транспортных перевозок, как вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом, так и благодаря наращиванию объемов перевозок грузов по железной дороге.

"Так, благодаря реализации "зерновой инициативы" через порты Большой Одессы за август-сентябрь экспортировано 5,5 млн тонн агропродукции. В сентябре, по сравнению с августом, количество экспортируемой продукции возросло более чем в 2 раза, а количество судов, вышедших из портов, - почти втрое", - говорится в сообщении.

При этом в прошлом месяце объем украинского экспорта в денежном эквиваленте возрос более чем на 23%, по сравнению с августом этого года, что является рекордным значением с начала полномасштабного вторжения РФ.

Война в Украине и ВВП:

ВВП Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2%, по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проектом госбюджета на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%. Макроэкономический прогноз на 2023 год предусматривает рост валового внутреннего продукта на 4,6% в реальном выражении и на 37% - в номинальном выражении.

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