Основная сумма непогашенных Беларусью кредитов составляет $967 млн.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Всемирный банк признал необслуживаемыми все ранее выданные Беларуси кредиты.

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

"Это действие было предпринято в соответствии с установленной процедурой Всемирного банка, согласно которой все кредиты, предоставленные стране или гарантированные ею, становятся неработающими, если платеж по любому кредиту просрочен более чем на шесть месяцев", — говорится в заявлении банка.

Видео дня

По состоянию на 14 октября 2022 года просроченные платежи Беларуси составили $68,43 млн. Основная сумма непогашенных Беларусью кредитов составляет $967 млн, или 0,42% от общей суммы непогашенных кредитов ВБ.

Что происходит с экономикой Беларуси:

С мая 2020 года Беларуси не было одобрено ни одного нового кредита.

2 марта 2022 года ВБ остановил все свои программы в Беларуси.

В апреле 2022 года самопровозглашенные белорусские власти объявили, что будут исполнять обязательства перед ВБ и ЕБРР в национальной валюте.

15 июля 2022 года рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте Беларуси по внешнему долгу.

Участие Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко предоставил Путину территорию Беларуси в качестве военного полигона. Именно со стороны Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

При этом Минобороны Беларуси публикует фотографии и видео прибытия российских военных, которых население Беларуси якобы встречает "хлебом-солью". Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и принял решение о создании совместной с Россией группировки войск.

Белорусские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

Вас также могут заинтересовать новости: