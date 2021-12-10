По мнению экспертов, в ситуации обострения военной угрозы со стороны РФ Украина может рассчитывать лишь на крупных внутренних инвесторов.

На фоне российской военной угрозы внесении 1,429 миллиарда гривень за приватизацию завода "Большевик" является позитивным сигналом и публичной гражданской позицией консорциума инвесторов, приобрел завод.

Об этом заявили опрошенные участники рынка и эксперты.

"Да, конечно, каждая такая сделка - это сигнал для остальных. Когда-то это была "Запорожсталь", когда-то это была сделка по гостинице Днепр. Да, можно и надо идти на конкурс и покупать", - отметил Вадим Непоседов, основатель и президент компании UTG.

"В публичной плоскости это выглядит как четкая гражданская позиция", - в свою очередь считает Дмитрий Кузьменко, исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала UVCA.

По мнению экспертов, в ситуации обострения военной угрозы со стороны РФ Украина может рассчитывать лишь на крупных внутренних инвесторов.

"Если говорить об инвестициях в рынок недвижимости, то по развитию этого рынка можно посчитать развитие экономики. Если рынок активен, цены высокие, экономика развивается, платятся налоги. Если же военные действия или угроза, то все обнуляется, недвижимость теряет в цене. Поэтому, если бы никакой угрозы не было, недвижимость была бы в цене, росла, и инвестиции были бы значительные, в том числе иностранные. Но эта угроза очень влияет. И могут рисковать в таких условиях только внутренние инвесторы", - отметил Виктор Несин, президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины.

"То, что они инвестируют в объекты в стране – говорит о том, что они ведут себя культурно, по правилам, по ценам, которые диктует рынок в стране. То есть они приобрели участок по правилам, которые существуют в стране и городе. Это отлично. Гораздо лучше, чем получать участки бесплатно", - подчеркнул Вадим Непоседов.

Участники рынка также указывают, что инвестиции в "Большевик" являются длительным капитальным проектом, срок окупаемости которого может составлять до 10 лет.

"Прогноз возврата инвестиций всегда стоит в зоне между 5 и 10 годами. Получится или не получится – эти факторы во многом зависят от реализации проекта. Но планируются они примерно так. И покупаются готовые объекты и бизнесы с расчетом, что они окупятся в зоне между 5 и 10 годами", - считает Вадим Непоседов.

Напомним, 7 декабря председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что средства, полученные от приватизации завода "Большевик", поступили в госбюджет Украины. Аукцион по продаже корпоративных прав "Большевика" состоялся 27 октября. При стартовой цене 1,39 млрд грн предприятие было продано за 1,429 млрд грн ООО Дженерал Коммерс. С учетом обязательства уплатить более 500 млн грн долгов предприятия и инвестировать в релокацию производственных мощностей стоимость 1 гектара земли под "большевиком" (общей площадью в 35 га) превышает 2 млн долларов США.

Автор: Григорий Бондарь