В частности, в случае полного прекращения деятельности у предпринимателей есть льготы по оплате за аренду помещений и размещение средств передвижной и сезонной торговли.

Власти Киева напомнили, что для столичных предпринимателей во время суровых карантинных ограничений действуют льготы.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Харченко.

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«Осознавая свою ответственность перед столичным бизнесом, и исключительно в пределах нашей компетенции, столичная власть еще в марте прошлого года приняла ряд решений относительно местных льгот всем предпринимателям. А в декабре 2020 года по инициативе городского головы Виталия Кличко Киевсовет принял решение не только продлить льготы для столичного бизнеса, но и расширить их», - прокомментировал Харченко.

В частности, по его словам, у предпринимателей есть возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом в арендованных у города помещениях и не платить по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли в случае полного прекращения деятельности на весь период невозможности работы.

Харченко напомнил, что в случае же осуществления деятельности (если она не запрещена по условиям карантина) предприниматели имеют возможность платить только 50% от размера определенных местных сборов за весь период любых карантинных ограничений.

«Городские власти сознательно идут на недополучение доходов в местный бюджет ради поддержки киевских предпринимателей», - отметил заместитель председателя КГГА.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В столице 17 марта 2021 года выявили более 1 тысячи новых больных COVID-19, 30 человек умерли. В больницы с коронавирусной болезнью госпитализировали 148 пациентов.

С 20 марта 2021 года в Киеве вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.

Что этому предшествовало

24 декабря 2020 года депутаты Киевского городского совета поддержали решение о продлении действия льгот для предпринимателей столицы, которые несут убытки из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.

Решение должно способствовать сохранению рабочих мест и бизнеса города.

Согласно решению, на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, составит 1 гривню.

Также будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества - на 50%, а для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в существующие договоры.

По состоянию на 24 февраля 2021 года предельную сумму помощи предпринимателям по программе "5-7-9" увеличили до 400 тысяч евро.

17 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что законопроектом предлагается разрешить заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, но и между физическим лицом-предпринимателем и его сотрудниками.

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Автор: Инна Андалицкая