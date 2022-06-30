Дополнительное оборудование будет предоставлено, чтобы Украина могла перейти в наступление против российских сухопутных войск.

Великобритания выделит Украине еще миллиард фунтов стерлингов военной помощи.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на офис премьера Бориса Джонсона, увеличение финансирования будет объявлено на саммите НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня.

"Великобритания почти удвоит свою военную поддержку Украине за счет дополнительного 1 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы помочь стране перейти от обороны от российского вторжения к нарастанию наступательных операций", - говорится в сообщении.

Предоставленные средства будут использованы на системы противовоздушной обороны, беспилотники, оборудование для радиоэлектронной борьбы и другое оборудование для украинских военных.

Отмечается, что это увеличит общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов).

Также в офисе Джонсона сообщили, что дополнительное оборудование является первым шагом к тому, чтобы Украина могла перейти в наступление против русских сухопутных войск и восстановить суверенитет.

Уточняется, что эта военная поддержка является дополнением к 1,5 миллиарда фунтов стерлингов гуманитарной и экономической поддержки, оказанной Украине с февраля.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Канада объявила о дополнительной финансовой помощи для Украины.

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