Великобритания выделит Украине еще миллиард фунтов стерлингов военной помощи.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на офис премьера Бориса Джонсона, увеличение финансирования будет объявлено на саммите НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня.
"Великобритания почти удвоит свою военную поддержку Украине за счет дополнительного 1 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы помочь стране перейти от обороны от российского вторжения к нарастанию наступательных операций", - говорится в сообщении.
Предоставленные средства будут использованы на системы противовоздушной обороны, беспилотники, оборудование для радиоэлектронной борьбы и другое оборудование для украинских военных.
Отмечается, что это увеличит общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов).
Также в офисе Джонсона сообщили, что дополнительное оборудование является первым шагом к тому, чтобы Украина могла перейти в наступление против русских сухопутных войск и восстановить суверенитет.
Уточняется, что эта военная поддержка является дополнением к 1,5 миллиарда фунтов стерлингов гуманитарной и экономической поддержки, оказанной Украине с февраля.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Канада объявила о дополнительной финансовой помощи для Украины.