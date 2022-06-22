Гривня в столичных обменниках укрепилась к евро и доллару.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 15 копеек – до 35,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня укрепилась на 10 копеек – до 37,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,00 грн за долл., евро – 36,60 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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