Инцидент может стать самым масштабным случаем криптовалютного мошенничества за всю историю.

В ЮАР два брата-бизнесмена, создавших криптовалютную инвестиционную платформу Africrypt, пропали вместе с биткоинами инвесторов общей стоимостью в 3,6 млрд долларов.

Об инциденте сообщает Bloomberg, он может стать самым масштабным случаем криптовалютного мошенничества за всю историю. История Africrypt также может привлечь внимание властей к проблеме контроля криптовалют, ведь случаи мошенничества с ними участились.

Так, в апреле, когда стоимость биткоина регулярно обновляла рекорды, биржа Africrypt сообщила инвесторам о хакерской атаке. Операционный директор компании Амир Каджи (старший из двух братьев) призвал пострадавших инвесторов не сообщать о краже юристам и властям – якобы это могло замедлить процесс возврата средств.

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Тем не менее, часть скептически настроенных инвесторов обратилась за помощью в юридическую фирму Hanekom Attorneys. Юристы сразу заподозрили в действиях руководства Africrypt непрозрачность.

Расследование фирмы показало, что криптовалюта Africrypt была выведена с южноамериканских счетов и клиентских кошельков, биткоины пропустили через различные «миксеры» и пулы биткоинов, что делает их отслеживание почти невозможным. Всего было украдено окого 69 тысяч монет.

Юристы заявили, что не могут найти братьев, и сообщили о ситуации «Ястребам» - элитному звену полиции ЮАР.

Амир и Раис Каджи создали Africrypt в 2019 году. История компании может привлечь внимание властей к проблеме контроля криптовалют, ведь случаи мошенничества с ними участились.

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Автор: Дмитрий Захаров