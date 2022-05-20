Люди смогут сразу после выхода из поезда получить средства.

"Укрпочта" в сотрудничестве с "Укрзализныцей" предоставят беженцам денежные выплаты от государства прямо на вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Отныне украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, смогут получить от государства денежную компенсацию во время эвакуации. Для этого "Укрзализныця" передает данные со своих эвакуационных рейсов работникам "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выдачу наличных осуществляет "Укрпочта" непосредственно на территории железнодорожного вокзала во Львове. Также вскоре присоединятся вокзалы Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов.

Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно во время движения эвакуационных поездов, где должны указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются "Укрпочте", которая к моменту прибытия эвакуационного поезда до вокзала города-назначения организует все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства.

"Начиная с 17 мая, работники "Укрпочты" на территории центрального железнодорожного вокзала Львова ежедневно проводят денежные выплаты пассажирам двух эвакуационных поездов. Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тыс. грн", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжают работать программы для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от Правительства предоставляются каждому взрослому и по 3 тыс. грн - на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

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