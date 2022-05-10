Всего помощь получат около миллиона украинцев.

Пострадавшие от войны украинцы получат ежегодную материальную помощь от государства. Речь идет о ветеранах войны и пострадавших от нацистских преследований. В 2022 году деньги начислят в июне.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 7 мая.

В документе отмечается, что выплаты предусмотрены Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Согласно постановлению, в этом году выплаты не будут меньше, чем в прошлом. Всего помощь получат около миллиона украинцев.

Помощь пострадавшим от войны: кто и сколько получит

люди с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:

I группа – 4 421 гривню,

II группа – 3 906 гривень,

III группа – 3 391 гривню;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержание их родителей – 1 491 гривню;

люди с особыми заслугами перед Родиной – 4 421 гривню;

члены семей погибших и супруги (супруги) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, супруги (супруги) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не поженились второй раз – 966 гривень;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 966 гривень;

участники войны и бывшие заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 гривень.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине предприниматели могут получить 6.5 тысячи гривень за работу для переселенцев.

Вас также могут заинтересовать новости: