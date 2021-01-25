В его разработке участвуют правительство, народные депутаты, Офис президента и Ассоциация городов Украины.

В ближайшее время в Украине будет подписан меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, ссылаясь на информацию премьер-министра Дениса Шмыгаля, Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Шмыгаль сообщил, что готовится меморандум, касающийся тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение.

Над его разработкой работает правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом президента и Ассоциацией городов Украины.

Что этому предшествовало

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что помесячная цена на газ является неудобной для отдельных категорий граждан. Поэтому в ближайшее время будут созданы основы для покупки голубого топлива по годовой цене.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило граничную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, а НКРЭКУ ограничила тарифы на транспортировку граничной ценой 1,79 грн за куб. м

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Автор: Анна Бредихина