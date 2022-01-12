Воспользоваться этой государственной программой смогут украинцы, получающие официальные доходы.

В январе-марте 2022 года в Украине стартует государственная программа "Украинская мечта", которая предусматривает кредитование по ставке 5% годовых.

Об этом 12 января журналистам сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, цитирует ТСН.

По его словам, воспользоваться этой государственной программой смогут все украинцы, которые получают официальные доходы.

Граждане, которые станут участниками "Украинской мечты", получат возможность кредитования по ставке 5% не только для приобретения недвижимости, но и на покупку электромобилей и получения образования или профессии.

Как подсчитал Ростислав Шурма, семьи с совокупным доходом в размере 20-30 000 грн смогут купить новую квартиру площадью 60-70 квадратных метров, оплачивая ежемесячный платеж в размере 10 000 грн.