Относительно евро гривня потеряла в цене несколько копеек.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 4 копейки - до 40,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек - до 43,35 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., евро - 42,65 грн за евро.

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Ситуация с курсом доллара в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом доллара в Украине: прогнозы экспертов

По прогнозам экспертов, в ближайшее время курс доллара в Украине будет относительно стабильным.

В частности, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что имеющийся курс доллара в январе 2023 года в банках будет находиться в пределах коридора от 39,20 гривень к 41,50 гривень, а курс евро - от 41,20 до 43,30 гривень.

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