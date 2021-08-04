К тем, кто имеет высокий достаток, себя причисляют лишь 7,7% респондентов.

В Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания, одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса.

В частности, за июнь стало больше украинцев, которые считают, что дела страны идут в неправильном направлении. Если раньше такого мнения придерживались 64%, то теперь так считают уже 68,7% опрошенных.

Лишь 16,1% украинцев считают, что в государстве все происходит правильно. Хотя еще месяц назад это мнение поддерживали 20%.

Кроме того, топ-проблемами для Украины опрошенные назвали войну на Донбассе, коррупцию, безработицу и коммунальные тарифы.

Относительно денег и их количества у украинцев, опрос показал такие результаты:

14,1% респондентов причисляют себя к самой бедной категории - тех, кому не хватает даже на еду;

43,1% респондентов утверждают, что их семье хватает денег только на еду;

32,8% – на еду и одежду и могут немного откладывать, но не могут купить такие вещи, как телевизор или холодильник:

К тем, кто имеет высокий достаток, себя причисляют 7,7% респондентов.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, что будет с платежками за отопление осеньюПри этом, по сравнению с июлем 2019 года ситуация практически не изменилась, отмечают социологи.

Также респонденты рассказали, как они и их семьи чувствуют себя в финансовом плане:

78,3% респондентов при текущем доходе испытывают либо определенные сложности, либо даже серьезные материальные трудности:

По субъективным ощущениям 47,6% респондентов считают, что по сравнению с летом 2020 года они/семья сейчас живут хуже;

Еще 20,7% респондентов считают, что через год они/семья будут жить лучше;

Ухудшения ожидают 31,3% опрошенных.

Читайте такжеУкраинцам анонсировали увеличение пенсии в два раза: озвучено условиеКроме этого, респонденты прокомментировали вопрос коммунальных услуг. Подавляющее большинство опрошенных – 72,6% - соглашаются, что, если домохозяйство потребило определенное количество коммунальных услуг, то домохозяйство должно платить за них реальную стоимость. Лишь 11,1% считают механизм формирования стоимости коммунальных услуг понятным и прозрачным.

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил этот всеукраинский опрос общественного мнения с 24 июля по 1 августа. Методом личного ("face-to-face") интервью опрошено 2 тыс. 028 респондентов. Опрос проводился в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что все меньше украинцев одобряют деятельность Зеленского. Об этом свидетельствует новый опрос.

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Автор: Константин Гончаров