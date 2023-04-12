Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,05 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанка" подешевел на 5 копеек – до 37,55 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также подешевел на 5 копеек – до 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,05 грн/долл., евро – 39,90 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,49 грн.

Курс во время войны

В мае 2022 года в Украине отменили ограничения на установление курса, а уже в июле Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко отметил, что в предпраздничную неделю перед Пасхой наличный курс доллара и евро в Украине может несколько снизиться. По его словам изменится валютный коридор колебаний - до 37,0 - 37,60 грн/долл. и 39,5 - 41,00 грн/евро.

Аналитики инвестгруппы ICU заявили, что за первую неделю апреля гривня еще больше усилилась, продолжая тренд первого квартала на сближение наличного курса с официальным.

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