Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2023 года вырастет более чем на 3%.

Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2023 года вырастет более чем на 3%. Об этом во время мероприятия "Global Outlook: Новая экономика Украины", организатором которого выступила Европейская Бизнес Ассоциация, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы вообще не ожидали роста. В начале года было желание поставить минусовый прогноз. К счастью, у нас есть все основания полагать, что в этом году рост ВВП будет выше 3%. Это также позволяет нам пересмотреть некоторые из наших ожиданий", - сказал он.

Однако министр отметил, что нельзя сказать, что отечественная экономика находится в хорошем состоянии.

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"Платежный баланс у нас сведен сейчас спокойно за счет того, что мы получаем внешние вливания. У нас есть резервы Национального банка и гривня укрепляется, но у нас импорт растет более высокими темпами, чем экспорт. Вернее экспорт не растет вообще, а импорт растет, и это тоже тревожный сигнал, который не свидетельствует о том, что наша экономика находится в здоровом состоянии", - сказал он.

Прогнозы по росту ВВП Украины

По состоянию на сегодня все основные институты пересматривают прогнозы относительно валового внутреннего продукта Украины на 2023 год в сторону увеличения. В Министерстве экономики прогнозируют, что украинская экономика по итогам текущего года вырастет на 4%, а по прогнозам экспертов, рост реального ВВП по итогам года составит 4,5%.

В инфляционном отчете Нацбанка за июль отмечалось, что инфляция в Украине будет замедляться, а восстановление экономики ускорится, однако стремительному замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС, что негативно повлияет на урожай отдельных овощей и фруктов.

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