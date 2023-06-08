Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 8 июня, укрепился на 5 копеек - до 37,25 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни сегодня подорожал на 5 копеек. и составляет 40,25 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 39,80 грн за евро.
Ситуация на валютном рынке - что известно
По прогногзам экспертов, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой: наличный курс при незначительных текущих колебаниях будет находиться в пределах 37-38 грн за доллар, 40-41 грн за евро.
Вчера, 7 июня, курс гривни в обменниках укрепился на 5 копеек - до 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни подорожал на 10 копеек.