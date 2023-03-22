Программа поможет мобилизовать финансирование от международных партнеров Украины, а также будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности.

Представители Украины и эксперты Международного валютного фонда достигли согласия на рабочем уровне относительно механизма расширенного финансирования на сумму 15,6 млрд долл., соглашение предусматривает ряд макроэкономических и финансовых мер для поддержки экономического восстановления государства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Представители власти Украины и эксперты МВФ достигли согласия на рабочем уровне относительно 48-месячной программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предусматривает финансирование для Украины в размере 15,6 млрд долл. и включает ряд макроэкономических и финансовых мер для поддержки экономического восстановления Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что программа поможет мобилизовать финансирование от международных партнеров Украины, а также будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и проложит путь к восстановлению после победы Украины в войне против агрессора. Следующим шагом является утверждение программы советом директоров фонда, которое ожидается в ближайшие недели.

По данным Минфина, программа EFF включает два этапа. Первый этап (12-18 месяцев) на основе мер мониторинговой программы предусматривает укрепление фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности путем усиления мобилизации поступлений, избежания монетарного финансирования и нацеливания на финансирование с внутренних долговых рынков, а также содействие долгосрочной финансовой стабильности.

Второй этап включает в себя реформы, направленные на восстановление и реконструкцию, мероприятия в поддержку вступления Украины в ЕС и повышения финансовой устойчивости и ускорения долгосрочного роста.

"Во время второго этапа ожидается возвращение Украины к политике, осуществлявшейся до российской войны против Украины, включающей гибкий обменный курс и инфляционное таргетирование. Кроме того, будет сосредоточено внимание на внедрении существенных структурных реформ в фискальной политике для стабилизации среднесрочных поступлений путем внедрения стратегии национальных доходов", - сказано в сообщении.

Война в Украине и МВФ

17 октября 2022 года МВФ начал работу над новой программой в Украине.

В декабре 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

13 февраля 2023 года миссия МВФ начала подготовку к пересмотру мониторинговой программы в Украине, а 8 марта – дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство рассчитывает на начало Международным валютным фондом новой многолетней программы для Украины объемом более 15 млрд долларов.

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