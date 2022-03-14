Министр финансов отметил оперативную реакцию Нацбанка в начале войны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Национальный банк имеет все предпосылки для сохранения стабильного курса гривни.

Об этом он заявил в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Хочу отметить позицию Национального банка, который достаточно четко и активно провел первые дни, зафиксировав курс и создав определенные условия, при которых есть курсовая стабильность. Я думаю, что она будет сохранена, потому что есть все для этого предпосылки", - сказал он.

Курс 14 марта:

На 14 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на уровне 29,25 грн/долл.

Курс евро установлен на уровне 33,17 грн/евро.

Война против Украины: