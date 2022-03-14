24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото УНИАН
Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Национальный банк имеет все предпосылки для сохранения стабильного курса гривни.
Об этом он заявил в эфире Всеукраинского телемарафона.
"Хочу отметить позицию Национального банка, который достаточно четко и активно провел первые дни, зафиксировав курс и создав определенные условия, при которых есть курсовая стабильность. Я думаю, что она будет сохранена, потому что есть все для этого предпосылки", - сказал он.
Курс 14 марта:
На 14 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на уровне 29,25 грн/долл.
Курс евро установлен на уровне 33,17 грн/евро.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.