1,5 млрд грн будет выделено для обустройства более 300 укрытий и безопасных условий в учреждениях общего среднего образования.

В государственном бюджете на 2023 год заложено 156 млрд грн на финансирование образования, в том числе 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, 87,5 млрд грн будет направлено на выплату заработной платы учителям; 4,6 млрд грн – на выплату академических стипендий студентам, аспирантам и докторантам для около 150 тыс. человек; 52,1 млрд грн – на подготовку кадров учреждениями профессионального предвысшего образования и высшего образования.

Также 1,5 млрд грн предусмотрено для обустройства более 300 укрытий и безопасных условий в учреждениях общего среднего образования; 1 млрд грн – на приобретение свыше 300 школьных автобусов; 0,8 млрд грн – на издание и приобретение более 5,7 млн учебников и пособий; 0,3 млрд грн – проведение дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий для около 45 тыс. лиц с особыми образовательными потребностями.

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"В этом году мы сосредоточились на безопасности учеников, студентов, учителей, преподавателей. Поэтому в госбюджете впервые предусмотрены средства для обеспечения надежных и надлежаще оборудованных укрытий. Ведь во всех заведениях должна быть создана безопасная среда", - отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Госбюджет во время войны:

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год. Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%. Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

Финансирование общего фонда госбюджета в 2023 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 1 516 873,9 млн грн, в том числе внешних - 1 426 149 млн грн, внутренних – 90 724,9 млн грн.

Объем платежей по погашению государственного долга на 2023 год прогнозируется в сумме 414 994,5 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 98 948,2 млн грн, государственного внутреннего долга - 316 046,3 млн грн.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2023 год прогнозируется в объеме 326 283,5 млн грн, в том числе государственного внутреннего долга - 263 905,5 млн грн, государственного внешнего долга - 62 378 млн грн.

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