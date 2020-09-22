По словам президента Украины Владимира Зеленского, над разработкой вакцин будут работать лучшие отечественные ученые.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в государственном бюджете на 2021 год должны быть заложены средства на создание современной биологической лаборатории по разработке вакцин.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на селекторном совещании с представителями правительства.

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«Президент подчеркнул, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые», - говорится в сообщении.

Специальный центр

21 августа Зеленский заявил, что Министерство здравоохранения и премьер-министр Денис Шмыгаль собирают ученых и планируют создать украинский центр для разработки вакцин.

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусмотрены в размере 1 триллион 71,1 млрд грн, а расходы — 1 триллион 350 млрд грн. При этом дефицит бюджета предусмотрено на уровне 270 млрд грн.

15 сентября проект бюджета был зарегистрирован в Верховной Раде, а 18 сентября парламент принял документ в работу.

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Автор: Лидия Селезнева