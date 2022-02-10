Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда гарантирования не превышают 200 тыс. грн.

По состоянию на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 675,6 млрд грн, что на 11,2%, или 68,0 млрд грн, больше, чем на 1 января 2021 года (607,6 млрд грн).

Как сообщили на сайте ФГВФЛ, вклады в национальной валюте составили 422,8 млрд грн, а в иностранной – 252,8 млрд грн (9 миллиардов долларов).

"Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 262,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что доля физических лиц-предпринимателей в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 января 2022 года составила 72,3 млрд грн (10,7% от общей суммы вкладов), что на 18,6 млрд грн больше, чем на начало 2021 года.

Прогноз:

Эксперты прогнозировали, что в 2022 году в Украине на фоне роста инфляции будет наблюдаться рост кредитных и депозитных ставок.