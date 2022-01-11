По мнению эксперта, рост ставок будет относиться в большей степени к крупному бизнесу и краткосрочным кредитам.

В Украине на фоне роста инфляции ожидается рост кредитных и депозитных ставок.

Об этом заявиланалитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук, сообщает "НВ Бизнес".

Читайте такжеМиллиарды гривень в долг: украинцы перестали бояться ипотечных кредитов

По словам эксперта, в 2022 году в первом квартале ставки НБУ повысятся до 9,5−10%, а к концу 2022 года они снизятся до 8,5%.

Как пишет издание, для обеспечения инфляции в 5%, Нацбанк может и в дальнейшем повышать ставки и даже внедрить резервирование гривневых средств.

По мнению эксперта, рост ставок будет относиться в большей степени к крупному бизнесу и краткосрочным кредитам.

Эксперт отметил, что ставки для малого бизнеса могут остаться на текущих уровнях.

"Ставки по депозитам домохозяйств традиционно реагируют с опозданием, однако тенденция на их рост уже наметилась и продлится в 2022 году. При этом риски высокой инфляции сейчас превалируют над вероятностью рецессии, поэтому сценарии большего роста ставок тоже не следует отклонять", — сообщил Хведчук.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко отмечает, что спрос на кредиты будет оставаться высоким, что повлияет на сохранение высоких ставок.

В то же время финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкиев отмечает, что ставки по депозитам физических лиц в 2022 году тоже вырастут.

"Ставки по валютным депозитам также будут расти в следующем году, прежде всего, долларовые — как часть глобальной тенденции по повышению ставок в этой валюте", — объяснил Михаил Демкиев.

Ипотечное кредитование:

В декабре 2020 года Министерство финансов создало Публичное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения механизма доступной ипотеки.

В апреле Верховная Рада приняла закон об изменениях в государственный бюджет Украины для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, который предполагает присоединение Государственного ипотечного учреждения к "Украинской финансовой жилищной компании" ("Укрфинжилье"), созданной Министерством финансов, и создания необходимых условий для надлежащей реализации программы "Доступная ипотека", а также обеспечения функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

В сентябре Кабмин увеличил уставный капитал "Укрфинжилье" на 20 млрд грн с последующим направлением указанных средств на реализацию программ обеспечения граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга.

По состоянию на 29 декабря 2021 года объем выданных ипотечных кредитов в Украине в 2021 году составил более 7 млрд грн, что в 2,5 раза превысило показатель прошлого года.