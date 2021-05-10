Такие изменения в законодательство планируется представить в июле.

Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тысяч евро.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung, пишет DW.

"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.

Для чего это нужно

Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях изменений законодательства о борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия планирует представить в июле. Макгиннесс добавила, что собирается создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь веские полномочия и направления осуществлять надзор за политикой борьбы с отмыванием средств определенных крупных банков.

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Автор: Светлана Закелова