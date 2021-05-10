Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тысяч евро.
Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung, пишет DW.
"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.
Для чего это нужно
Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях изменений законодательства о борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия планирует представить в июле. Макгиннесс добавила, что собирается создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь веские полномочия и направления осуществлять надзор за политикой борьбы с отмыванием средств определенных крупных банков.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Европе захотели создать конкурента американским платежным системам
- Украина настроена на сотрудничество с МВФ-Зеленский
- Евросоюз обнародовал отчет о готовности Украины к "промышленному безвизу"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram