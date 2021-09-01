Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление.

Курс гривни по отношению к доллару в сентябре будет ослабляться и остановится на уровне 26,7-27,2.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на прогноз ряда экспертов из отечественных банков.

По прогнозу аналитика ICU Тараса Котовича, в текущем месяце национальная валюта немного ослабнет и по отношению к доллару будет стоить 27-27,5 гривень, зато впоследствии вырастет до 28.

Эксперт Ярослав Кабин из "Идея Банка" спрогнозировал сентябрьский диапазон в 26,7-27,2 гривень/доллар. В Concorde Capital прогнозируют еще более "узкий" коридор на ближайший месяц – 26,9-27 гривен/доллар.

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Прогноз "ОТП Банка" также предусматривает ослабление гривни до уровня 27,2 гривень/доллар. В середине месяца доллар может подешеветь до 27 гривень. По словам представителя банка Антона Куринного, ожидается девальвационный тренд, но без сильных колебаний.

"Рост ждем в первые дни сентября и в конце сентября. Ждем коридор в сентябре 26,85-27,25 гривень/доллар. Влияет настроение – население начинает больше покупать валюту, чем сдавать, импорт активизируется после летнего сезона, высокие цены на газ", – прогнозирует он.

Ранее сообщалось, что аналитики группы ICU прогнозируют колебания курса гривни на текущей неделе с тенденцией к ослаблению и приближение еще больше к 27 гривень/доллар.

Автор: Юрий Годован