Производство могут перенести за пределы Киева, отметила нардеп.

Условия приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод "(известный по старому названию" Большевик") гарантируют сохранение производства, защиту коллектива и привлечение инвестиций в развитие. При этом само производство может быть перенесено за пределы города, а на территории завода в Киеве появится новый, развитый район.

Об этом заявила народный депутат Украины Юлия Гришина.

"Требования перед инвестором вполне соответствуют желанию государственного собственника не только наполнить госбюджет, но и реально повысить эффективность работы предприятия. Обращая внимание на это, Кабмин утвердил эти условия, а также стартовую цену АО "ПКМЗ", что составит 1,39 млрд гривен. Сам аукцион приватизации состоится 27 октября 2021 года", - отмечает нардеп.

Так, среди приватизационных условий, разработанных Фондом госимущества, - сохранение производства, защита трудового коллектива и дополнительные инвестиции в размере не менее 57 млн грн. Также новый собственник должен ликвидировать имеющиеся долги - более 500 млн грн, из которых 400 млн - перед государством.

"Значительный интерес инвесторов, наличие необходимой инфраструктуры, а также качественная подготовка предприятия является надежной основой для роста цены объекта на предстоящем аукционе. И даже при условии приватизации АО "ПКМЗ" по стартовой цене - 1,39 млрд гривен - государство де-факто получает на 400 млн гривен больше благодаря компенсации имеющихся долгов и отчислению дивидендов.

Сейчас в приватизации бывшего "Большевика" заинтересованы едва ли не все причастные стороны: государственный собственник (из-за поступления в госбюджет), трудовой коллектив (из-за выплаты долгов по зарплатам и пенсиям), власть (из-за поступления налогов), потенциальные инвесторы (из-за земельного участка) и даже местные жители, у которых рядом появится современный и удобный микрорайон.

Экономика Украины требует разумного подхода к имеющимся активам и их использованию. Благодаря приватизации АО "ПКМЗ" имеет все шансы превратиться из проблемного объекта в показательный пример трансформации в соответствии с требованиями времени и запросами общества", - считает Юлия Гришина.

Отметим, АО "ПКМЗ" занимает более 33 га около центра Киева. Сегодня завод почти не работает, а 80% оборудования находится в аварийном состоянии. О заинтересованности в участии в приватизационном аукционе уже сообщили KADORR Group, Dragon Capital и SAGA Development.

Автор: Иван Бойко