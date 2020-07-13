Член набсовета «Укрэнерго» Лев Пидлесецкий скрыл конфликт интересов и лоббирует подряды для своей компании - СМИ

Сумма только одного контракта превышает 3 миллиона евро

Член наблюдательного совета «Укрэнерго» Лев Пидлесецкий лоббирует интересы ЧАО «ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД» и продолжает управлять компанией, собственником и руководителем которой он был ранее.

Об этом свидетельствуют разговор, опубликованный на телеграмм-канале «112 канала».

Так, в первом эпизоде Лев Пидлесецкий обсуждает выполнение «ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД» работ по строительству высоковольтной ЛЭП «Укрэнерго» в Херсонской области для генподрядчика - испанской компании «Instalaciones Inabensa S.A.» (2014-2020 годы строительства) - общая сумма только этого контракта 3,2 млн евро или около 100 млн грн.

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«Я думал подойти, видно что это испанец. Ну у нас там две части истории - одна очень простая - 80 тыс евро долг по выполненным работам по актам, по которым претензий нет и они просто безусловно должны их заплатить. И есть 160 тыс - это есть 5% , которые отложены, тот «ретеншн». Они сказали, что они заплатят все, если мы устраним эти недостатки, то есть то, что делается: все работы провести, которые при завершении линии делаются. То есть подсыпать все проседания грунта, где-то подрисовать, где-то изоляторы треснутые. Предлагаем им компромисс: «Платите нам 80 тысяч евро за акты и после того мы выезжаем. Где-то на начало марта там будет выезд на линию, он туда и Мигеля (Мигель Масерас - директор по передаче и распределению электроэнергии Instalaciones Inabensa S.A. ) вытянет, чтоб они там добивали», - делится с собеседником Пидлесецкий.

Из разговора явно видно, что он не просто в курсе дел компании, ни и занимается ее операционной деятельностью. Это - не единичный факт. Пидлесецкий не менее погружен и в строительство ЛЭП для Виндкрафта (Карл Стурен) - ветропарка в Херсонской области. «Построили и все, стоим - сейчас нигде не работаем, потому что вся «зеленка» остановилась. Герус ляпнул, что все нужно останавливать. Если бы он был экспертом, то мог бы ляпать все что хочешь», - рассказывает Пидлесецкий.

Напомним, Лев Пидлисецкий прошел в Верховную Раду в ноябре 2014 года 26-м номером в списке «Самопомичи». Он являлся членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

До назначения народным депутатом на протяжении 8 лет Лев Пидлесецкий был главой правления ЧАО «ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД» (один из самых больших строителей ЛЭП, основной акционер Андрей Садовой), также он является совладельцем этой компании. Чтобы выполнить формальные требования антикоррупционного законодательства он и члены его семьи после 2014 года, когда он стал народным депутатом от Самопомощи, постепенно выходили из числа акционеров этой компании. В то же время Пидлесецкий сохранял полный контроль над ее деятельностью, лично проводил деловые переговоры, договариваясь о контрактах, чем нарушал антикоррупционное законодательство Украину на протяжении периода депутатских полномочий.

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Будучи главой подкомитета в комитете топливно-энергетического комплекса в 2014-2019 активно лоббировал интересы производителей электроэнергии из возобновляемых источников, улучшая для них условия законодательства в обмен на подряды для своей компании ЧАО «ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД».

В марте 2020 года представителем государства зашел в наблюдательный совет НЭК Укрэнерго, скрыв свой конфликт интересов. Начиная с марта 2020 года ЧАО «ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД» значительно повысило свою активность в тендерах НЭК «Укрэнерго», о чем свидетельствует аналитика Prozorro.

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