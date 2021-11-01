Доля неработающих кредитов сократилась с начала года до 33,3%.

Объем проблемных кредитов в украинских банках уменьшился за январь–сентябрь 2021 года на 56 млрд грн, при этом доля неработающих кредитов (NPL) сократилась с начала года с 41% до 33,3%, что является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

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Отмечается, что качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп. Наилучший результат у банков иностранных банковских групп (без банков РФ) – менее 8%. Доля NPL в портфелях банков с частным коммерческим капиталом сократилась до 10,5%. Это почти соответствует целевому уровню 10% до конца 2024 года, прописанному в институциональной стратегии НБУ.

Государственные банки показали наибольший эффект: они с начала года сократили объем неработающих кредитов на 35 млрд грн, однако до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.

"Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это необходимая предпосылка для повышения их инвестиционной привлекательности и один из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ", - сказано в сообщении.

Проблемные кредиты:

В 2020 году доля неработающих кредитов в банках Украины снизилась на 7,4 процентных пункта - до 41% с 48,4%.

Автор: Екатерина Жирий