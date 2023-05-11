Заявление о выплате пенсии или денежной помощи можно подать удаленно с использованием электронной подписи.

Правительство упростило механизм выплаты украинских пенсий и денежных пособий для тех получателей, которые временно проживают за границей.

Как сообщили в Минреинтеграции, в частности, лицо сможет подавать заявление о выплате (изменении способа выплаты) пенсии или денежной помощи удаленно. Также предусмотрена возможность возобновить без приезда в Украину выплату пенсии, которая была прекращена в период военного положения, путем отправки соответствующего заявления по почте.

Так, соответствующее заявление лицо может подать через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи вместе с удаленным открытием счета без необходимости личного посещения банка.

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В частности, возможно без визита в отделение банка открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение финучреждения. При этом при открытии счета идентификация клиента осуществляется путем видеоверификации.

Что касается возобновления выплаты пенсии, которая была прекращена в период военного положения, граждане могут по почте отправить соответствующее заявление, к которому прилагаются копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации места временного проживания/пребывания за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

Получение пенсий за границей

Украинцы, выехавшие за границу, смогут получать пенсию международными переводами, которые будет осуществлять "Укрпочта". Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за рубежом, которые в Украине получали пенсию в наличной форме. Указанная категория пенсионеров за рубежом сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

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