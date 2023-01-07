Это можно сделать дистанционно с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В Минреинтеграции рассказали, как украинцам оформить пенсию за рубежом. Как отмечается в сообщении ведомства, украинцы, выехавшие за границу и достигшие там пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно с помощью web-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

"Для этого нужно зайти на web-портал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии". Ознакомиться с информацией на экране, перейти по ссылке "Вход", — говорится в сообщении.

После этого необходимо войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и выполнить несколько следующих шагов.

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В частности, в разделе "Относительно пенсионного обеспечения" надо выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", согласиться на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления, а далее выбрать "Продолжить" и вид пенсии, например, "Пенсия по возрасту".

После этого необходимо заполнить анкету и предоставить согласие на передачу и обработку персональных данных, а также прикрепить скан-копии документов, перечень которых будет приведен перед формированием заявления.

"После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. В случае необходимости внесенные в заявление данные можно отредактировать. Завершение всех операций – заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в ПФУ нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ". О состоянии обработки заявления и принятом решении о назначении пенсии, Фонд уведомит вас в выбранный вами способ", — отметили в министерстве.

Пенсионная реформа в Украине

Кабмин планировал в 2021 году начать введение в Украине накопительной пенсионной системы. Это в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд дол.

В сентябре 2022 года Шмыгаль отметил, что он уверен в принятии в ближайшее время законодательства о внедрении в Украине накопительной пенсионной системы.

При этом в ноябре 2022 года Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о введении накопительной пенсионной системы на неопределенный срок.

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