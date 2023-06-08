Первые восемь украинцев уже получают денежную компенсацию на ремонт поврежденного из-за войны жилья.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков заявил, что первые восемь украинцев уже получают денежную компенсацию для ремонта поврежденного из-за войны жилья по государственной программе "єВідновлення".

Об этом он сообщил во время дискуссии "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины". Он также отметил, что сейчас идет работа над компенсациями за полностью уничтоженное жилье.

"Сегодня важный день, потому что первые восемь человек уже получают компенсацию по программе "єВідновлення" через "Дію"... Мы считаем, что сейчас люди уже должны начинать получать компенсацию и иметь возможность отремонтировать и построить новое жилье", - сказал вице-премьер.

Восстановление жилья в Украине

10 мая 2023 года правительство запустило первый этап программы. Максимальная сумма на восстановление одного объекта составит 200 тысяч гривень. На первом этапе помощь получат люди, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте - которые пригодны для проживания, но нуждаются в замене окон, дверей, ремонте крыши и тому подобное.

Приоритет будут иметь участники боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью I и II групп и многодетные семьи. Максимальная сумма на восстановление одного объекта-200 тысяч гривень. Сумму компенсации будет определять специальная комиссия, которую направят местные власти.

30 мая Кабинет министров запустил второй этап программы "єВідновлення", по которой украинцы будут получать компенсацию за разрушенное жилье.

С 5 июня 2023 года бизнес может присоединиться к программе "єВідновлення".

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