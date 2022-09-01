Обмен наличной гривни на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека.

С 5 сентября украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривню на евро.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, соответствующее соглашение НБУ и Банк Латвии заключили 16 августа 2022 года.

"В соответствии с соглашением, граждане Украины, которые зарегистрированы в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривню на евро. Обменные операции можно будет осуществить в определенных отделениях AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka" в шести городах Латвии", - говорится в сообщении.

Відео дня:

Обмен наличной гривни на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Обмену не будут подлежать значительно изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Отмечается, что обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривни к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе еженедельно будет публиковаться на официальных веб-сайтах Банка Латвии, AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka". Соответствующие обменные операции не предусматривают никакой платы или комиссий со стороны латвийских банков.

Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 31 августа, составляет 40,78 грн/долл, к евро - 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

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