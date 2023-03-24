Оценка украинцами благосостояния собственной семьи несколько улучшилась и стала близкой к показателям мая 2021 года.

Оценка украинцами благосостояния собственной семьи несколько улучшилась и стала близкой к показателям мая 2021 года.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта.

"В мае 2021 года только 36% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как "очень" или "достаточно "плохой", 48% — как "не плохой и не хороший", 14% — как "хороши" или "очень хороший"), а в сентябре–октябре 2022 года несколько возросла доля граждан, которые оценивали его как "очень" или "достаточно плохой" (до 39%), доля тех, кто считал его "хорошим" или "очень хорошим", снизилась до 10%", - рассказали социологи.

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В то же время, по данным опроса, проведенного в феврале–марте 2023 года, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась и стала близкой к показателям, которые были зафиксированы в мае 2021 года: 35% оценивали его как "очень" или "достаточно" плохой, 50% — как "не плохой и не хорошей", 12% — как "хорошей" или "очень хорошей".

"Это может быть свидетельством некоторой адаптации граждан к ситуации, порожденной войной", - считают исследователи.

Такая же тенденция наблюдается и в ожидании изменений в благосостоянии семьи: доля тех, кто ожидал, что благосостояние его семьи в ближайшие 2-3 года улучшится, в сентябре–октябре 2022 года по сравнению с маем 2021 года выросла с 29% до 41%, а в феврале - марте 2023 года — до 49,5%.

Доля тех, кто ожидал ухудшения благосостояния, снизилась и составила соответственно 16,5%, 13% и 10%. Также меньшей стала доля тех, кто считает, что благосостояние семьи не изменится (соответственно 27%, 16,5% и 13%).

"Несмотря на определенную психологическую адаптацию к изменениям в экономической ситуации, происходящим во время войны, 21% опрошенных отмечают, что доходы их семьи после 24 февраля 2022 года значительно уменьшились, 32% - что доходы несколько уменьшились, 36% ответили, что доходы не изменились, 5% - что они несколько выросли, и 1% - что значительно выросли", - говорится в результатах опроса.

По сравнению с серединой 2021 года выросла доля граждан, которые отвечают, что еле сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 года до 14% в марте–феврале 2023 года), а также тех, кому хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей (с 38% до 42%).

Также уменьшилась с 44% до 34% доля ответивших "в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает трудности". При этом статистически значимо не изменилась совокупная доля ответивших "живем обеспечено, но сделать некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.д.)" и "мы можем себе позволить приобрести практически все, что хотим" (соответственно 7,5% и 7%).

По результатам опроса, уровень благосостояния граждан существенно зависит от их возраста.

Так, особенно низким является благосостояние представителей старшего поколения — 29% тех, кому 60 и более лет, отметили, что им не хватает денег даже на необходимые продукты (в других возрастных группах — от 6% до 11%), а 50% — что денег хватает только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей (в других возрастных группах - от 35% до 45%).

Опрос методом face-to-face проводился на подконтрольных территориях Украины по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Опрошено 2 тыс. 020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опросы во время войны

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта, в 2023 году уменьшилось количество негативных оценок экономической ситуации в Украине, а экономические ожидания украинцев в среднесрочной (2-3 года) перспективе существенно улучшились.

В феврале 2023 года 90% украинцев выступали "за" удары по России. Об этом свидетельствовали результаты опроса, которое провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

В марте 2023 года по результатам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова более 80% опрошенных украинцев считают, что Беларусь является стороной, которая воюет против Украины.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 февраля по 6 марта, почти 70% украинцев поддерживают план военного освобождения Крыма.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 96% опрошенных). На втором месте по уровню доверия находятся волонтерские организации – им доверяют 88% респондентов. Президенту доверяют более 80% граждан, правительству – 50%.

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