По словам эксперта, уменьшение тарифа без привязки к объемам потребления является не логичным.

Снижение тарифа на электроэнергию без привязки к объемам потребления, предложенное Минэнерго, не поможет украинцам существенно уменьшить платежи.

Такое мнение в Facebook высказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

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"Минэнерго предложило снизить тариф для всех категорий населения - для богатых и бедных независимо от потребления - до 1,44 грн/кВт. час с 1,68 грн/кВт. час. Это чистой воды популизм и демонстративное экономическое невежество. Платежка для квартиры пенсионерки с месячным потреблением 100 кВт снизится на 24 грн., а для владельца коттеджа в Конча-Заспе с потреблением 5000 кВт часов - на 1200 грн в месяц", - отметил эксперт.

По словам эксперта, уменьшение тарифа без привязки к объемам потребления, является не логичным.

"С экономической точки зрения решение абсурдно. Ради показательного уменьшения тарифа, под угрозу ставят все электросети страны. С юридической точки зрения - решение вообще незаконно. Это решение рано или поздно отменят в судебных органах. Если не в Украине, то по искам владельцев облэнерго, а среди них есть и иностранные компании и граждане, в международных судах. А это значит, что со временем, фактически за дешевую электроэнергию для состоятельных слоев населения, придется заплатить из государственного бюджета. За экономическое невежество и популизм неизбежно придется платить из госбюджета, то есть, из карманов всех украинских граждан", - отметил эксперт.

По словам эксперта, это также может отразиться на взаимоотношениях Украины с МВФ.

"Попытка таким образом снизить тариф и забрать инвестиции из электросетей поставит крест на всех стремлениях интеграции в энергосистемы ЕС. Более того, МВФ также не обрадуется такому махровом популизма власти", - подчеркнул эксперт.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

28 июля президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.

29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа. Позже Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств), и повышение тарифа для тех, кто потребляет сверх этой нормы, то есть для большинства.

Окончательные новые расценки Минэнерго должно было озвучить до конца июля.

31 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по результатам выездного заседания под председательством президента, которое состоялось в Краматорске, заявил, что глава государства «поставил задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения».

Автор: Елена Коваленко