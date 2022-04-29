Импортозамещение в условиях "серого" импорта приведет к росту цен.

Власти в России скоро публично признают, что российскую экономику в условиях санкций в ближайшее время ожидает поражение.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Попытки налаживания поставок путем так называемого параллельного импорта усложнит логистику и приведет к подорожанию этого импорта до "не рыночных" цен. Импортозамещение в условиях "серого" импорта приведет к производству заведомо неконкурентоспособной продукции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам российского экономиста Владислава Иноземцева, из-за введенных западными партнерами санкций Россию ждет существенный экономический спад в этом году, а уровень инфляции сложно даже предсказать.

При этом из-за санкций у российских рестораторов из-за санкций и падения курса рубля начались серьезные проблеми с поставкой продуктов. Перебои наблюдаются в поставке различных категорий товаров, преимущественно ингредиентов: соусов, сиропов и пасты, а также рыбы из Турции. Но наибольшие изменения произошли с алкоголем: закупочные цены многих товаров выросли на 30-80%.

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