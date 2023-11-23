Кредит предоставляется на 19 лет с 5-летним льготным периодом.

В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов под гарантию Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.

Как сообщили в Министерстве финансов Украины, привлеченные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Отмечается, что финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины на пенсионные выплаты и оплату труда медработников по программе медицинских гарантий. Кредит предоставляется на льготных условиях: срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом.

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"Помощь международных партнеров является критически важной для финансирования социальной сферы Украины. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По данным Минфина, общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года достигает 2 млрд долларов США.

Международная финансовая помощь

Вчера, 22 ноября, Украина получила десятый транш масштабной макрофинансовой помощи от ЕС на 2023 год в размере 1,5 млрд евро. Общий объем финансирования в рамках программы предусмотрен в 18 млрд евро. Ожидается, что последний транш этой помощи Украина получит до конца декабря.

Согласно принятому государственному бюджету на 2024 год, потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 млрд долларов. Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Украине становится все труднее получать финансовую поддержку от партнеров, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается.

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