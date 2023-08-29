Речь идет о шести двигателях.

Украина конфисковала у российских компаний шесть двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан".

Об этом сообщается на сайте Высшего антикоррупционного суда. Так, коллегия судей удовлетворила иск Минюста к компаниям "Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited", "Volga-Dnepr Logistics B.V.", а также к ООО "Волга-Днепр-Москва", ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" и применила к ним санкцию.

Суд принял решение о взыскании в доход Украины активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан".

Видео дня

Конфискация российских активов: последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста Украины о взыскании активов россиянина Артемия Лебедева. Пропагандист, мечтавший об оккупации Одессы, имел две квартиры в Киеве площадью 138 и 193 кв. м..

В марте в доход Украины взыскали активы российского депутата Леонида Бабашова.

Также Высший антикоррупционный суд конфисковал все активы экс-депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, который перешел на сторону российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: