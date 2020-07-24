Стефанишина рассказала о целях экономической интеграции Украины с Евросоюзом

Речь идет о постепенном вхождении Украины во внутренний рынок ЕС с расширенным применением его четырех свобод (движение товаров, услуг, капиталов, людей).

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала о целях экономической интеграции Украины с Европейским Союзом.

Как говорится на евроинтеграционном портале, Стефанишина совместно с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом провели очередное заседание постоянной украинско-литовской комиссии по вопросам европейской интеграции.

В частности, Стефанишина поблагодарила Литву за неизменную и решительную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку нашей страны на ее пути к членству в ЕС и НАТО.

Читайте такжеМинфин подтвердил выпуск Украиной еврооблигаций на $2 миллиарда

Мы благодарны Литве за готовность провести в Вильнюсе следующую конференцию по вопросам реформ в Украине и искренне надеемся, что вскоре эпидемиологическая ситуация нормализуется и конференция пройдет на высоком уровне, в традиционном формате», - отметила она.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина имеет четкое и амбициозное видение дальнейшей интеграции с ЕС.

«Целью экономической интеграции является постепенное вхождение Украины во внутренний рынок ЕС с расширенным применением его четырех свобод (движение товаров, услуг, капиталов, людей - УНИАН) в отношении Украины. За 5 лет мы видим существенный рост торговли между Украиной и ЕС, укрепление взаимосвязанности наших рынков. Поэтому сейчас важно принять меры, которые (стимулируют) этот рост, в частности наладить структурированный диалог с ЕС по логистике», - подчеркнула Стефанишина.

Она также отметила, что надеется на поддержку Литвы в обеспечении положительного решения по приоритетным для Украины вопросам, в частности скорейшего подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве.

«По итогам саммита Украина-ЕС, который состоится 1 октября и после заседания Совета ассоциации в декабре, должны совместно сформулировать новые амбициозные задачи сотрудничества между ЕС и Украиной и усилить процесс евроинтеграции Украины», - подчеркнула Стефанишина.

Кроме того, участники заседания обсудили основные направления взаимодействия Украины с Литвой и ЕС в целом, такие как выполнение Соглашения об ассоциации, подписание соглашения ACAA (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), интеграция в цифровой и энергетический рынок ЕС, присоединение Украины к транспортным сетям ЕС, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.

Отдельно стороны затронули вопрос будущего Восточного партнерства, подчеркнув, что важно провести физический саммит в следующем году и закрепить амбициозные цели в совместной декларации по его результатам.

Стефанишина поблагодарила Литву за предоставление гуманитарной помощи Украине в борьбе с пандемией.

По итогам заседания стороны подписали протокол, в котором зафиксировали ключевые договоренности, достигнутые во время заседания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram