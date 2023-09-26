Поставки были проданы Glencore компанией Haldivor Energy из ОАЭ, и предназначались для завода в северной Италии.

В июле 2023 года мировой трейдер Glencore доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на таможенные документы, трейдер приобрел не менее 5000 тонн медного листа производства российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК), который был экспортирован через Турцию в итальянский порт Ливорно.

Как говорится в материале, поставки были проданы Glencore компанией Haldivor Energy из ОАЭ, и предназначались для завода катанки Карло Коломбо в северной Италии.

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В Glencore заявили, что сделка была "заключительной частью контракта, который был заключен до вторжения РФ в Украину.

"Турция является перевалочным пунктом для российского цинка, меди и, в меньшей степени, алюминия", — говорится в материале.

Как отмечает издание, общие санкции на торговлю российскими металлами введены не были. Однако, ограничения были наложены на некоторых олигархов и производителей. В частности, под санкции попали руководители УГМК, но не само предприятие.

Как говорится в материале, нет никаких подтверждений, что Glencore нарушила санкции, однако эти сделки подчеркивают зависимость Европы от России в вопросах поставок важнейших товаров, а также растущую роль Турции как перевалочного узла.

В то же время США ввели более широкие санкции в отношении УГМК в июле этого года — уже после того как были заключены последние сделки Glencore со вторым по величине производителем меди в России.

Поставки металлов из России

В октябре 2022 года лондонская биржа металлов заблокировала поставки из России. Сообщалось, что будут ограничены новые поставки меди и цинка от российской Уральской горно-металлургической компании.

Ограничения были связаны с санкциями, которые 26 сентября 2022 года ввела Великобритания против российского миллиардера, экс-президента УГМК Искандера Махмудова.

УГМК – первый в РФ производитель меди. УГМК в марте 2022 года заявила, что Махмудов больше не является контролирующим бенефициаром и оставил совет директоров, но не сообщила дальнейшие подробности.

В мае 2023 года Британия заявила о том, что запретит российские алмазы, медь, алюминий и никель. Великобритания также заявила о введении санкций еще в отношении 86 человек и компаний из путинского военно-промышленного комплекса.

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