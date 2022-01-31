Реализация программы будет происходить в несколько этапов.

Программа "еПоддержка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, о выплате 1000 гривен вакцинированным от коронавируса украинцам продлится до 18 декабря 2022 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год - до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минэкономики, на первом этапе, получение средств будет происходить через государственное приложение "Дия". На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате".

Как сообщал УНИАН, за неделю украинцы потратили более 88 млн грн для приобретения лекарственных средств по программе "еПоддержка". Программой уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Почти 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

Читайте такжеФедоров объяснил, как украинцам покупать лекарства за "тысячу Зеленского"Как сообщал УНИАН, 19 января Кабинет министров расширил перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривен в рамках программы "еПоддержка", предоставив возможность вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет приобрести за эти средства лекарственные средства.

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

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